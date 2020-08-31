В Беларуси Бабарико и Колесникова объявили о создании политической партии

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Виктор Бабарико и глава его избирательного штаба Мария Колесникова объявили о создании политической партии "Вместе".

Об этом сказано в заявлении на официальном Youtube-канале и в Telegram Виктора Бабарико. Новая политсила поставила перед собой две главные задачи.

"Друзья! Я, Мария Колесникова, и члены штаба Виктора Бабарико сегодня объявляем о создании политической партии "Вместе". Мы понимаем, что пришло время объявить о продолжении нашей борьбы, но уже с наличием какой-то организационной формы, в которую мы могли бы объединить всех сторонников. Помните, что за последние 3 месяца мы все вместе сделали больше, чем за последние 26 лет", – сказано в заявлении.

В видеообращении Бабарико заявил, что пришло время объявить о продолжении борьбы, но уже с наличием какой-то организационной формы, в которую можно было бы объединить всех сторонников.

Основными целями и задачами объединения Бабарико назвал проведение конституционной реформы и работу над совершенствованием экономики страны.

Колесникова заявила, что в ближайшее время будут поданы документы на регистрацию новой политической силы.

"Вместе мы собрали почти полмиллиона подписей, вместе мы защищали наши голоса, вместе мы боролись и продолжаем бороться за свободу и наше будущее. Сегодня мы формируем новое сознательное и ответственное белорусское общество. Перед нами появляются новые вызовы и запросы, и на них необходимо реагировать. Страна находится в политическом и социально-экономическом кризисе, и мы вместе знаем, как из этого кризиса выйти", – сказала Колесникова.

Бабарико и Колесникова создали партию "Вместе" Telegram-канал Виктора Бабарико

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, бывшего председателя правления Белгазпромбанка и главного конкурента главы Беларуси Александра Лукашенко на выборах Виктора Бабарико не зарегистрировали кандидатом в президенты.

В Беларуси задержали оппозиционного кандидата в президенты Виктора Бабарико и его сына Эдуарда.

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