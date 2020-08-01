В Беларуси арестовали задержанных российских "вагнеровцев"

Задержанным в Беларуси 33 боевикам ЧВК "Вагнера" избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщил глава Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич, передает БЕЛТА.

"Подозреваемыми по этому уголовному делу признаны 33 гражданина Российской Федерации. 31 июля в отношении них следствием избрана и прокурором санкционирована мера пресечения в виде заключения под стражу", – сказал Носкевич.

Он отметил, что почти все граждане РФ "имеют серьезное боевое прошлое, воевали на востоке Украины".

Носкевич также добавил, что в ходе допросов задержанные дают противоречивые показания.

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