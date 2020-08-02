В Беларуси арестовали задержанных российских "вагнеровцев"
Задержание боевиков ЧВК “Вагнер” в Беларуси. ЖЖ Злого одессита
Задержанным в Беларуси 33 боевикам ЧВК "Вагнера" избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
Об этом сообщил глава Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич, передает БЕЛТА.
"Подозреваемыми по этому уголовному делу признаны 33 гражданина Российской Федерации. 31 июля в отношении них следствием избрана и прокурором санкционирована мера пресечения в виде заключения под стражу", – сказал Носкевич.
Он отметил, что почти все граждане РФ "имеют серьезное боевое прошлое, воевали на востоке Украины".
Носкевич также добавил, что в ходе допросов задержанные дают противоречивые показания.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В ночь на 29 июля в Беларуси задержали 33 боевика российской ЧВК Вагнера.
Позже выяснилось, что среди задержанных вагнеровцев – много террористов "Л/ДНР", которые внесены в базу военных преступников на сайте "Миротворец".
Президент Беларуси Александр Лукашенко из-за этого созвал срочное совещание с членами Совета безопасности. Глава государства отметил, что россияне уже начали реагировать и оправдываться.
По словам госсекретаря Совбеза Беларуси Андрея Равкова, до 200 боевиков находилось на территории страны, 33 задержаны, сейчас идут поиски остальных.
В Министерстве иностранных дел Беларуси заявили, что некоторые из задержанных боевиков групы Вагнера имеют украинское гражданство. При этом администрация президента России не признает украинское гражданство задержанных в Беларуси.
Беларусь передала Украине списки задержанных членов ЧВК Вагнера для определения их гражданства и проверки участия в боях на Донбассе.
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что задержанные в Минске россияне были первыми из группы в 180-200 человек, которых планировали забросить в страну.