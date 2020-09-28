В Беларусь завезли 'сомнительную' российскую вакцину от COVID-19 для испытания на добровольцах

В Беларусь поставили первую партию российской вакцины против коронавируса (COVID-19) "Спутник V", которая ранее показала сомнительные результаты.

Как пишет РИА Новости, Беларусь стала первой страной после России, где начались клинические исследования российского препарата. Отмечается, что с 1 октября начнется вакцинация на добровольцах. В исследованиях, финансируемых Российским фондом прямых инвестиций, примут участие 100 человек.

В российском фонде добавили, что аналогичные испытания планируются и в других странах – Бразилии, Индии, Саудовской Аравии, Египте и ОАЭ.

Напомним, что российская вакцина для профилактики COVID-19 – "Спутник V" – была якобы разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с РФПИ. Российский Минздрав зарегистрировал ее в середине августа.

Поясним, что группа ученых из Британии заявила, что клинические испытания "первой в мире" российской вакцины против коронавируса дали сомнительные результаты.

Напомним, что ранее нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко договорился с главой РФ Владимиром Путиным об участии своих граждан в испытаниях российской вакцины от коронавируса.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Европейское отделение Всемирной организации здравоохранения начало переговоры с Россией для получения большей информации о недавно одобренной экспериментальной вакцине против COVID-19.

При этом ученые обеспокоены, что намерение России внедрить частично эффективную вакцину против COVID-19 "Спутник-V" до проведения ее полных испытаний может спровоцировать мутацию нового коронавируса.