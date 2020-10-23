У сегодняшнего визита главы российской Службы внешней разведки Сергея Нарышкина – политико-практический характер.

Что касается политического компонента, то его визит – это воплощение поддержки Кремля. После тотальной делегитимизации Лукашенко, у него остались три конкретные опоры – силовой аппарат, вертикаль власти и Кремль.

С представителями силового блока и вертикальщиками (главами всех облисполкомов) Лукашенко отдельно встречался днем ранее.

Кремль, в данном случае в лице Нарышкина, служит своеобразным предупреждением для местных силовиков и вертикальщиков. Мол, за мной – политическая и силовая поддержка Кремля, так что не смейте откалываться и чудить, иначе вам не поздоровится.

Такой сигнал своим силовикам и вертикальщикам Лукашенко особенно важно направить сейчас, накануне истечения объявленного Светланой Тихановского ультиматума.

Что касается практического компонента, то у белорусских и российских спецслужб общая задача – сокрушить движение сопротивления и политическую мобилизацию белорусов. Потому идет "обмен опытом".

"Не секрет, наверное, наша встреча произведет в настоящий момент какой-то соответствующий взрыв в СМИ, особенно в интернете". Именно в таком виде фраза Лукашенко на встрече с Нарышкиным звучит весьма неоднозначно, учитывая нездоровое высказывание Юрия Воскресенского (который последнее время выступает в роли своеобразного пресс-секретаря КГБ) о возможном повторении инцидента 3 июля 2008 года.

Вообще, фантазия у этих господ богатая. Месяц назад именно Нарышкин заявлял, что якобы США и Пентагон желают дестабилизировать ситуацию в Беларуси через убийство католического священника.

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