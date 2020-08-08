В Бейруте взрывы унесли жизнь украинца: ему было 32 года. Фото

В результате взрывов в ливанской столице, которые произошли 4 августа, погиб гражданин Украины Уильям Азар.

Мужчине было 32 года, он собирался жениться, сообщил на своей странице в Facebook посол Украины в Ливии Игорь Осташ (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца новости).

В Бейруте погиб украинец Уильям Азар. Facebook Игоря Осташа

По его словам, Азар, который работал экономистом, вышел из офиса компании KPMG и в этот момент произошли взрывы.

"Кажется, только недавно голосовал в посольстве. Молодой перспективный экономист вышел из офиса компании KPMG, чтобы поехать домой… страшный взрыв унес жизнь гражданина Украины", – написал посол.

Осташ выразил соболезнования матери погибшего Наталье Азар.

В Бейруте погиб украинец Уильям Азар. Facebook Игоря Осташа

Facebook Игоря Осташа

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