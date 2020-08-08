В Бейруте взрывы унесли жизнь украинца: ему было 32 года. Фото

От взрывов в Бейруте погибли более 150 человек.
В результате взрывов в ливанской столице, которые произошли 4 августа, погиб гражданин Украины Уильям Азар.
Мужчине было 32 года, он собирался жениться, сообщил на своей странице в Facebook посол Украины в Ливии Игорь Осташ (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца новости).
В Бейруте погиб украинец Уильям Азар. Facebook Игоря Осташа
По его словам, Азар, который работал экономистом, вышел из офиса компании KPMG и в этот момент произошли взрывы.
"Кажется, только недавно голосовал в посольстве. Молодой перспективный экономист вышел из офиса компании KPMG, чтобы поехать домой… страшный взрыв унес жизнь гражданина Украины", – написал посол.
Осташ выразил соболезнования матери погибшего Наталье Азар.
В Бейруте погиб украинец Уильям Азар. Facebook Игоря Осташа
Facebook Игоря Осташа
Как сообщал OBOZREVATEL:
Вечером 4 августа в столице Ливана Бейруте прогремели мощные взрывы в районе городского порта. Количество погибших достигло более 150 человек, тысячи людей пострадали.
Выяснилось, что трагедия в порту Бейрута произошла в результате детонации 2750 тонн амиачной селитры, которую в 2014 году выгрузили с судна Rhosus, принадлежащего российскому бизнесмену.
Тогда как эксперты в рамках первоначального расследования ЧП пришли к выводу, что причиной разрушительного взрыва в Бейруте стали бездействие и халатность по хранению взрывоопасных материалов (селитры) в порту.