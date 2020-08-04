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В Бейруте после взрывов больницы забиты окровавленными людьми. Кадры 18+

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Мир
10,2 т.
Многие раненые еще остаются в зоне поражения

Многие раненые еще остаются в зоне поражения.

В больницах столицы Ливана Бейрута не хватает места для раненых в результате взрывов в городском порту.

В частности, в больнице Святого Иосифа пострадавших так много, что некоторые люди садятся прямо на полу в коридоре (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы. 18+).

Кто-то дошел в больницу сам, кого-то привезли. Однако многие еще остаются в зоне поражения.

На данный момент известно, что погибли по меньшей мере 10 человек, а ранены сотни жителей Бейрута.

Официально власти еще не назвала число жертв. Министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан лишь подтвердил, что раненых очень много.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Вечером 4 августа в столице Ливана Бейруте прогремели мощные взрывы в районе городского порта.

  • В зданиях в окрестностях порта выбиты стекла в окнах, в некоторых снесены перегородки.

  • Более 30 команд Красного Креста работают на месте взрыва в Бейруте.

  • Глава общей безопасности Ливана опроверг версию о взрыве пиротехники и заявил, что это были другие взрывчатые вещества.

ЛиванВзрывы в Бейрутевзрыв
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