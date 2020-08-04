В Бейруте после взрывов больницы забиты окровавленными людьми. Кадры 18+

Многие раненые еще остаются в зоне поражения.

В больницах столицы Ливана Бейрута не хватает места для раненых в результате взрывов в городском порту.

В частности, в больнице Святого Иосифа пострадавших так много, что некоторые люди садятся прямо на полу в коридоре (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы. 18+).

Кто-то дошел в больницу сам, кого-то привезли. Однако многие еще остаются в зоне поражения.

На данный момент известно, что погибли по меньшей мере 10 человек, а ранены сотни жителей Бейрута.

Официально власти еще не назвала число жертв. Министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан лишь подтвердил, что раненых очень много.

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