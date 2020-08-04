В Бейруте после взрывов больницы забиты окровавленными людьми. Кадры 18+
Многие раненые еще остаются в зоне поражения.
В больницах столицы Ливана Бейрута не хватает места для раненых в результате взрывов в городском порту.
В частности, в больнице Святого Иосифа пострадавших так много, что некоторые люди садятся прямо на полу в коридоре (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы. 18+).
Кто-то дошел в больницу сам, кого-то привезли. Однако многие еще остаются в зоне поражения.
На данный момент известно, что погибли по меньшей мере 10 человек, а ранены сотни жителей Бейрута.
Официально власти еще не назвала число жертв. Министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан лишь подтвердил, что раненых очень много.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Вечером 4 августа в столице Ливана Бейруте прогремели мощные взрывы в районе городского порта.
В зданиях в окрестностях порта выбиты стекла в окнах, в некоторых снесены перегородки.
Более 30 команд Красного Креста работают на месте взрыва в Бейруте.
Глава общей безопасности Ливана опроверг версию о взрыве пиротехники и заявил, что это были другие взрывчатые вещества.