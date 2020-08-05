В Бейруте назвали колоссальную сумму ущерба от взрыва: ситуация катастрофична
Ущерб от взрыва в Бейруте, в результате которого погибли более 100 человек, составит от $3 млрд до $5 млрд или даже больше.
Такое заявление сделал губернатор столицы Ливана Марван Аббуд, передает телеканал LBC. Он также сообщил, что во время работ на месте взрыва в порту погибли десять спасателей, сотни человек остались без жилья.
Отметим, что ВВП всего Ливана – около $57 млрд.
Кроме того, глава Минздрава Ливана Хамад Хасан заявил, что ущерб после взрыва усугубляется распространением коронавируса. По его словам, ситуация "катастрофична в полном смысле слова".
Как сообщал OBOZREVATEL:
вечером 4 августа в столице Ливана Бейруте прогремели мощные взрывы в районе городского порта. Погибли по меньшей мере 78 человек, четыре тысячи пострадали.
Президент США Дональд Трамп заявил, что взрыв в Бейруте – это результат атаки, а не несчастный случай.
При этом сообщалось, что взрыв произошел в результате детонации 2 750 тонн амиачной селитры, которую в 2014 году выгрузили с судна Rhosus, принадлежащего российскому бизнесмену.
Мощные взрывы в Бейруте попали на свадебное видео. На нем видно, как невеста позирует, затем раздается взрыв, и оператор идет снимать последствия события.
Также в сети опубликовали свежие видео из ливанского города Бейрут, где произошел мощный взрыв.