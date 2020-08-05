В Бейруте назвали колоссальную сумму ущерба от взрыва: ситуация катастрофична

Ольга Липич, Глеб Иванов Мир 12:01, 5.08.2020 Обновлено: 12:14, 5.08.2020

Ущерб от взрыва в Бейруте, в результате которого погибли более 100 человек, составит от $3 млрд до $5 млрд или даже больше.

Такое заявление сделал губернатор столицы Ливана Марван Аббуд, передает телеканал LBC. Он также сообщил, что во время работ на месте взрыва в порту погибли десять спасателей, сотни человек остались без жилья.

Отметим, что ВВП всего Ливана – около $57 млрд.

Кроме того, глава Минздрава Ливана Хамад Хасан заявил, что ущерб после взрыва усугубляется распространением коронавируса. По его словам, ситуация "катастрофична в полном смысле слова".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Комментировать
Мир

Смотрите также

Кравчук сказал, как возвращать Крым и нужен ли референдум по Донбассу

В Украине новый антирекорд по заболевшим COVID-19 за сутки: статистика Минздрава на 5 августа

Кравчук собирается подставить Фокина

Мэр Тернополя пригрозил власти из-за блокады города "красной" зоны: подумали, что вы – хозяева?

Кремль ждет сдачу Украины в течение 2 месяцев, – Гай