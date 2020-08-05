В Бейруте назвали колоссальную сумму ущерба от взрыва: ситуация катастрофична

Ущерб от взрыва в Бейруте, в результате которого погибли более 100 человек, составит от $3 млрд до $5 млрд или даже больше.

Такое заявление сделал губернатор столицы Ливана Марван Аббуд, передает телеканал LBC. Он также сообщил, что во время работ на месте взрыва в порту погибли десять спасателей, сотни человек остались без жилья.

Отметим, что ВВП всего Ливана – около $57 млрд.

Кроме того, глава Минздрава Ливана Хамад Хасан заявил, что ущерб после взрыва усугубляется распространением коронавируса. По его словам, ситуация "катастрофична в полном смысле слова".

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