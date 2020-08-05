В Бейруте из-под завалов вытащили живого человека: появились кадры спасения
В Бейруте спасатели нашли под завалами живого человека.
Добровольцы, участвующие в поисках людей под завалами зданий в Бейруте, разрушенных мощным взрывом в порту, нашли и вынесли на поверхность живого человека.
Кадры спасения опубликовала в Twitter журналистка арабского телеканала Al-Aan Jenan Moussa. На них видно, как на носилках волонтеры выносят мужчину.
В это время другие люди, ставшие свидетелями события, приветствуют спасателей одобрительными возгласами и аплодисментами.
Судя по кадрам видео, мужчина, скорее всего получил травмы ноги, но находился в сознании.
Как сообщал OBOZREVATEL:
вечером 4 августа в столице Ливана Бейруте прогремели мощные взрывы в районе городского порта. Погибли по меньшей мере 78 человек, четыре тысячи пострадали.
Президент США Дональд Трамп заявил, что взрыв в Бейруте – это результат атаки, а не несчастный случай.
При этом сообщалось, что взрыв произошел в результате детонации 2 750 тонн амиачной селитры, которую в 2014 году выгрузили с судна Rhosus, принадлежащего российскому бизнесмену.
Мощные взрывы в Бейруте попали на свадебное видео. На нем видно, как невеста позирует, затем раздается взрыв, и оператор идет снимать последствия события.
Также в сети опубликовали свежие видео из ливанского города Бейрут, где произошел мощный взрыв.