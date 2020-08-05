МоваЯзык

Топ-темы:

В Бейруте из-под завалов вытащили живого человека: появились кадры спасения

Борис Бондарь
Борис Бондарь
Мир
2,6 т.
В Бейруте спасатели нашли под завалами живого человека

В Бейруте спасатели нашли под завалами живого человека.

Добровольцы, участвующие в поисках людей под завалами зданий в Бейруте, разрушенных мощным взрывом в порту, нашли и вынесли на поверхность живого человека.

Кадры спасения опубликовала в Twitter журналистка арабского телеканала Al-Aan Jenan Moussa. На них видно, как на носилках волонтеры выносят мужчину.

В это время другие люди, ставшие свидетелями события, приветствуют спасателей одобрительными возгласами и аплодисментами.

Судя по кадрам видео, мужчина, скорее всего получил травмы ноги, но находился в сознании.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ЛиванВзрывы в Бейруте
Поделиться в Facebook
  2. Мир