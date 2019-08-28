В баре в Мексике сожгли заживо 23 человека: жуткие фото

В баре Кабалло Бланко портового города Коацакоалькос в Мексике неизвестные устроили пожар, забравший жизни 23 человек. Еще 13 ранены.

Как сообщает "DailyMail", неизвестные забросали заведение "коктейлями Молотова", в результате чего и вспыхнул огонь (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Уточняется, что погибло 8 женщин и 15 мужчин, а все раненные были доставлены в больницу.

Пожар в мексиканском баре DailyMail

Губернатор Веракруса Куитлахуак Гарсия предположил, что речь идет о бандитских разборках связанных с наркокартелями.

"Коварное преступление, совершенное несколько минут назад в Коацакоалькосе, не останется безнаказанным", – заявил он в Twitter.

Пожар в мексиканском баре DailyMail

Пожар в мексиканском баре DailyMail

Полиция штата, вооруженные силы и недавно сформированная Национальная гвардия разыскивают виновных.

Пожар в мексиканском баре DailyMail

Пожар в мексиканском баре DailyMail

Отмечается, что Веракрус является одним из самых жестоких регионов Мексики. Через него проходят маршруты незаконного оборота наркотиков в Соединенные Штаты, и между противоборствующими бандами наркоторговцев часто вспыхивают кровопролитные бои.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 28 августа также вспыхнул масштабный пожар на Закарпатье. Пламя охватило кустарники и старые виноградники, огонь подобрался вплотную к лесу.

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