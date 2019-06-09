В Бангладеш задержали 6 украинцев, МИД вмешался: все подробности скандала

В Бангладеш задержали шестерых украинцев по подозрению в мошенничестве с банковскими карточками, в связи с чем в МИД страны была направлена официальная нота посольства Украины в Индии.

Об этом сообщил заместитель директора департамента – начальник управления консульского обеспечения МИД Василий Кирилич, пишет "Украинская правда".

"В связи с задержанием граждан Украины в Бангладеш посольство Украины в Индии безотлагательно обратилось нотой в МИД Бангладеш с ходатайством объяснить причину задержания и сообщить об условиях содержания и состоянии здоровья задержанных", – рассказал он.

В Бангладеш задержали 6 украинцев Twitter Василия Кирилича

По словам Кирилича, консул Украины готовит командировку в Бангладеш с целью посещения в учреждении удерживания граждан Украины, а также проведение встреч с компетентными органами страны. При этом, посольство Украины поддерживает контакт с адвокатом задержанных и родными, держа дело на постоянном контроле.

По данным СМИ Бангладеш, 31 мая мошенники неоднократно осуществили несанкционированные снятия наличных средств с банкомата банка Dutch-Bangla Bank в Дакке.

Задержанные украинцы bdnews24.com.

По подозрению в совершении преступлений были задержаны 6 украинцев. 3 июня суд арестовал их на трое суток. Задержанными оказались Денис Витомский (20 лет), Назарий Вознюк (19), Владимир Трищинский (37), Сергей Украинец (33), Олег Шевчук (46) и Валентин Соколовский (37).

Де б не затримали українців за кордоном, а нещодавно - в Бангладеш, #КонсулПоруч: він звернувся до МЗС Бангладеш, завтра проведе зустріч у Посольстві Бангладеш в Делі і готує відрядження до Бангладеш з метою відвідання в закладі тримання громадян України. pic.twitter.com/7voNxsxhxf — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) 9 июня 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В декабре 2018 года египетские военные задержали танкер с нефтью Sea Sharkс украинскими моряками. 26 мая 2019 года экипаж удалось освободить из "плена".

В феврале 2017 года судно "BBC Caribbean" с украинскими моряками на борту захватили в плен пираты в территориальных водах Нигерии. Позже шестерых украинских моряков удалось освободить.

В апреле 2017 года в Гвинейском заливе вооруженные нигерийские пираты проникли на борт контейнеровоза Contship Oak и захватили в плен моряков, среди которых были граждане Украины.

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