В Бангладеш паром протаранил лодку: более 30 жертв

В столице Бангладеш городе Дакка утром 29 июня столкнулись два судна на реке Буриганга. В результате ЧП скончались 32 человека.

Паром протаранил лодку, на которой находилось более ста пассажиров, передает Dhaka Times.

Причины столкновения и другие подробности происшествия устанавливаются, но полиция подозревает, что паром был переполнен.

Среди жертв трое детей и восемь женщин. Спасатели продолжают поиск тел, предполагается, что жертв может быть больше.

dhakatimes24.com

Как писал OBOZREVATEL, ранее возле столицы Канады Оттавы столкнулись два малых пассажирских самолета, в результате чего один из них упал в реку.