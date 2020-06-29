В Бангладеш паром протаранил лодку: более 30 жертв

Кирилл Лютый Мир 01:10, 30.06.2020 Обновлено: 01:12, 30.06.2020

В столице Бангладеш городе Дакка утром 29 июня столкнулись два судна на реке Буриганга. В результате ЧП скончались 32 человека.

Паром протаранил лодку, на которой находилось более ста пассажиров, передает Dhaka Times.

Причины столкновения и другие подробности происшествия устанавливаются, но полиция подозревает, что паром был переполнен.

Среди жертв трое детей и восемь женщин. Спасатели продолжают поиск тел, предполагается, что жертв может быть больше.

dhakatimes24.com

Как писал OBOZREVATEL, ранее возле столицы Канады Оттавы столкнулись два малых пассажирских самолета, в результате чего один из них упал в реку.

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