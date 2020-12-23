В Балтиморе произошел взрыв в многоэтажке, есть раненые

Десять человек серьезно пострадали в результата взрыва в многоэтажном офисном здании в городе Балтимор, штат Мэриленд.

Об этом сообщила пожарная служба города в Twitter. В строении произошло чатсичное обрушение крыши.

Все пострадавшие госпитализированы.

"Пожарная служба города Балтимор находится на месте взрыва с частичным обрушением крыши в блоке 100 по улице W. Fayette. По меньшей мере 10 человек были доставлены в ближайшие больницы, девять – в критическом состоянии, один – в тяжелом", – сказано в сообщении.

Пострадали 10 человек Twitter

О причинах взрыва ничего не сообщается.

Взрыв произошел в доме 100 по улице W. Fayette Google

Как сообщило CBS Baltimore, по словам очевидцев, они услышали и почувствовали сильный взрыв около 8:30 утра. Затем они увидели, как со здания на Вест-Файет-стрит упали строительные леса.

Два работника, которые мыли окна здания, пытались в течение примерно 30 минут удержаться за уцелевшие после взрыва подвесные конструкции. Позже они были спасены группой специальных операций пожарной части, которая разбила окна на 10 и 11 этажах и вытащила мужчин. Всего из здания спасли 21 человека.

Работников, которые мыли окна, спасли Baltimore Sun

Инцидент произошел в офисе Baltimore Gas and Electric. Компания заявила, что здание в основном пустовало из-за пандемии коронавируса и предстоящих праздников.

Территорию вокруг здания оцепили Baltimore Sun

Двое работников во время взрыва мыли окна Baltimore Sun

Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии на заводе демилитаризации боеприпасов в провинции Кьети произошел взрыв, в результате чего погибли трое рабочих. Помимо подтвержденных жертв, есть еще несколько раненых.