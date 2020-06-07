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7 июня • обновлено в 14:34
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В Балтийском море стартовали военные учения НАТО: участвуют 19 стран

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В воскресенье, 7 июня, в Балтийском море стартовали 49-е международные учения Baltops 2020.

Как сообщает эстонское агентство ERR.ee, в учениях будут задействованы 3000 человек из 19 стран НАТО при участии 29 судов и 29 авиасредств.

Учения Baltops в Балтийском море

Учения Baltops в Балтийском море

Baltops пройдут исключительно в море и закончатся 16 июня.

В них примут участие такие страны, как Эстония, Канада, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Испания, Швеция, Турция, Великобритания и США.

Начало Baltops было положено в 1972 году. Это ежегодные международные учения, демонстрирующие приверженность НАТО делу обеспечения мира и уровню безопасности, позволяющему быстро реагировать на кризисы.

Цель учений – повысить гибкость участвующих стран в проведении совместных наземных, воздушных и морских операций в регионе Балтийского моря.

Как сообщал OBOZREVATEL, до 2014 года в Baltops принимала участие Россия, но в связи с украинским кризисом ей было "отказано в доверии".

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