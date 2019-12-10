В Баку загорелся крупный рынок: пожар тушат вертолетами

В Баку (Азербайджан) утром 10 декабря вспыхнул сильный пожар в здании оптового рынка строительных материалов EuroHome, расположенном в Бинагадинском районе города.

Возгорание возникло в одном из магазинов рынка и распространилось на другие. По данным Министерства здравоохранения АР, вызов о пожаре поступил на номер "103" примерно в 08:18, передает 1news.az.

"Было направлено 4 бригады скорой медицинской помощи. По состоянию на 10:45 на месте оказана помощь шести гражданам. Два человека, которые отравились дымом, доставлены в Токсикологическое отделение Клинического медцентра, один пострадавший с резаной раной руки – в Институт травматологии и ортопедии", – подчеркнули в ведомстве.

В Баку горит рынок стойматериалов 1news.az

При этом в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана сообщили, что к тушению горящего здания были привлечены сотрудники Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения, связанной с особыми рисками.

А позже была задействована даже авиация МЧС – в частности, три вертолета Ка-32. К ним привлечены дополнительные силы пожарных.

Пожар на рынке стройматериалов в Баку 1news.az

От огня пострадали припаркованные у рынка автомобили – у них сгорели или оплавились пластиковые бамперы, краска на капотах.

Также отмечается, что из-за пожара полностью перекрыто движение по трассе Баку – Сумгайыт, возникла большая задержка в движении автобусов. Водителям рекомендовали без необходимости не выезжать на указанную дорогу.

Пожар на рынке стройматериалов в Баку 1news.az

Пожар на рынке стройматериалов в Баку 1news.az

Пожар на рынке стройматериалов в Баку 1news.az

Пожар на рынке стройматериалов в Баку 1news.az

Пожар на рынке стройматериалов в Баку 1news.az

Пожар на рынке стройматериалов в Баку 1news.az

Пожар на рынке стройматериалов в Баку 1news.az

Пожар на рынке стройматериалов в Баку 1news.az

Пожар на рынке стройматериалов в Баку 1news.az

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