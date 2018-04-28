В Баку вспыхнул второй пожар за день в небоскребе Trump Tower

28 апреля в столице Азербайджана Баку вспыхнул второй за день пожар в 33-этажном небоскребе Trump Tower.

Об этом информирует Sputnik, ссылаясь на МЧС страны. На место происшествия вновь стянуты пожарные расчеты.

Отметим, первый пожар в Trump Tower произошел в первой половине дня и был ликвидирован за три часа. Для его тушения было привлечено 25 единиц техники и 100 человек.

Однако ситуацию осложняло то, что из-за проведения этапа Формулы-1 часть улиц, ведущих к 130-метровому зданию, была перекрыта.

По информации спасателей, в результате первого пожара пострадавших не было, однако в здании сгорело 390 квадратных метров кровли.

Как сообщал "Обозреватель", в крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов Дубае вспыхнул пожар в небоскребе "Almas Tower".