В Баку из-за бомбы экстренно приземлился российский самолет: первые детали

В Баку (Азербайджан) 11 марта экстренно приземлился рейс "Уральских авиалиний" из Бахрейна до Москвы. Причиной вынужденной посадки стала найденная записка о бомбе на борту.

Речь идет о рейсе U61116, пишет Ura.ru со ссылкой на собственные источники. Самолет вылетел из Бахрейна по расписанию, но начал снижать высоту над Каспийским морем, сделал несколько небольших кругов и приземлился в Баку.

Известно также, что после прилета всех пассажиров эвакуировали, а спецслужбы начали проверку борта. По предварительным данным, записка была найдена в туалете и передана пилоту.

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Telegram-канал Hue также передает, что на борту самолета, включая членов экипажа, находилось 225 человек.

"Аэробус 321, летевший из Бахрейна в Москву, в 14:56 по бакинскому времени совершил благополучную посадку в аэропорту Гейдар Алиев. Причина — подозрение командира воздушного судна на наличие бомбы на борту самолета", – пояснил пресс-секретарь аэропорта в Баку Паша Касемански.

В московском аэропорту Домодедово прибытие ожидается в 16:23 вместо 16:00. Однако если в самолете найдут бомбу, то рейс отложат.

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Как писал OBOZREVATEL, 10 марта в Африке разбился самолет авиакомпании Ethiopian Airlines с 149 пассажирами и 8 членами экипажа на борту. Выжить в трагедии не удалось никому.

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