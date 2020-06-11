В столице Ирака Багдаде 11 июня упала ракета возле посольста США.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иракских военных. Отмечается, что взрыв в "зеленой зоне" города, где расположены правительственные здания, обошелся без пострадавших.

Перед взрывом было слышно сирену из посольства.

Военные также подтвердили ракетную атаку. Ответственность за обстрел на себя никто не взял.

В Багдаде рядом с посольством США упала ракета ТАСС

Ранее OBOZREVATEL писал, что военный самолет США врезался в стену и загорелся при посадке в Ираке.