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11 июня • обновлено в 06:41
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В Багдаде рядом с посольством США упала ракета

1.6т
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В столице Ирака Багдаде 11 июня упала ракета возле посольста США.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иракских военных. Отмечается, что взрыв в "зеленой зоне" города, где расположены правительственные здания, обошелся без пострадавших.

Перед взрывом было слышно сирену из посольства.

Военные также подтвердили ракетную атаку. Ответственность за обстрел на себя никто не взял.

В Багдаде рядом с посольством США упала ракета

В Багдаде рядом с посольством США упала ракета

ТАСС

Ранее OBOZREVATEL писал, что военный самолет США врезался в стену и загорелся при посадке в Ираке.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Ирак Багдад
Теги
пожар взрыв ракеты
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