В Багдаде прогремела серия взрывов: много пострадавших

В субботу, 22 февраля, в столице Ирака Багдаде прогремела серия взрывов. В результате пострадали не менее 17 человек.

Как сообщает Sky News Arabia, взрывные устройства сработали с небольшой разницей во времени в районах Эль-Маалиф, Шааб, Эль-Хабибия, Эш-Шуаля, Абу-Дашир, Эль-Машталь и Эз-Заафарания.

На данный момент ответственность за теракты никто на себя не взял.

Теракты в Багдаде Архивное фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Сирии, в западном Алеппо, разгромили штаб российских наемников. На его территории подорвали боевую машину пехоты.

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