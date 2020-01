Ракеты взорвались у посольства США: в Ираке нанесли удары по "зеленой зоне"

В ночь на вторник, 21 января, "зеленую зону" Багдада (Ирак) обстреляли из ракет.

Как передает "РИА Новости", в районе посольства США упали минимум три ракеты. Предварительно, жертв в результате обстрела нет, о пострадавших пока не сообщается (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"Из посольства слышны сигналы воздушной тревоги", – процитировало агентство собеседника. В соцсетях также сообщили о вое сирен.

Правоохранители подтвердили, что три ракеты "Катюша" упали в зеленую зону Багдада, не причинив никаких жертв.

“Rocket attack alarms sounding off multiple times on the #US #Baghdad Embassy Complex and Union III. Heard the booms myself on Union III. Speakers telling all to take shelter immediately.” pic.twitter.com/F1lpbWm9RE