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21 января • обновлено в 00:53
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Ракеты взорвались у посольства США: в Ираке нанесли удары по "зеленой зоне"

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В ночь на вторник, 21 января, "зеленую зону" Багдада (Ирак) обстреляли из ракет.

Как передает "РИА Новости", в районе посольства США упали минимум три ракеты. Предварительно, жертв в результате обстрела нет, о пострадавших пока не сообщается (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"Из посольства слышны сигналы воздушной тревоги", – процитировало агентство собеседника. В соцсетях также сообщили о вое сирен.

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Иллюстрация. Багдад обстреляли ракетами

Иллюстрация. Багдад обстреляли ракетами

Газета.Ру

Правоохранители подтвердили, что три ракеты "Катюша" упали в зеленую зону Багдада, не причинив никаких жертв.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Конфликт США и Ирана
Место
Ирак Багдад
Теги
видео ракеты
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