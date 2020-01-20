Ракеты взорвались у посольства США: в Ираке нанесли удары по "зеленой зоне"

В ночь на вторник, 21 января, "зеленую зону" Багдада (Ирак) обстреляли из ракет.

Как передает "РИА Новости", в районе посольства США упали минимум три ракеты. Предварительно, жертв в результате обстрела нет, о пострадавших пока не сообщается (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"Из посольства слышны сигналы воздушной тревоги", – процитировало агентство собеседника. В соцсетях также сообщили о вое сирен.

Иллюстрация. Багдад обстреляли ракетами Газета.Ру

Правоохранители подтвердили, что три ракеты "Катюша" упали в зеленую зону Багдада, не причинив никаких жертв.

#Breaking



“Rocket attack alarms sounding off multiple times on the #US #Baghdad Embassy Complex and Union III. Heard the booms myself on Union III. Speakers telling all to take shelter immediately.” pic.twitter.com/F1lpbWm9RE — Nafiseh Kohnavard (@nafisehkBBC) January 20, 2020

#Irak La cellule de sécurité confirme que 3 roquettes Katyusha sont tombées dans la zone verte de #Bagdad, sans faire de victimes.#Iraq #Baghdad #GreenZone pic.twitter.com/IUGSQ5rqlO — Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) January 20, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее, 8 января, Иран выпустил по военным базам США десятки баллистических ракет. Это было не первое нападение на американские объекты в Ираке.

При этом спустя несколько часов вблизи Тегерана был сбит украинский самолет, в результате чего разгорелся международный скандал – погибли 176 человек.

Уже 10 января США ввели новые жесткие санкции против Ирана. Не только против компаний, но и первых лиц государства.

14 января в Ираке снова атаковали американскую военную базу "Таджи" на севере от Багдада.

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