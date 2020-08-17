В Азии обнаружен мутировавший штамм коронавируса: он более заразный

На Филиппинах обнаружили мутировавший штамм коронавируса SARS-CoV-2, который считается более заразным, чем изначальный образец инфекции.

Как сообщает The Straits Times, в Филиппинском центре по изучению генома рассказали, что новый штамм G614 был выявлен у некоторых заболевших в Кесон-Сити. Мутация проявилась в июне, тогда же ее следы нашли в Малайзии.

По данным врачей, при этом варианте вируса может происходить более тяжелое течение болезни.

"Однако до сих пор нет четкого подтверждения тому, что переносчики G614 действительно более заразны, чем те, у кого изначальный штамм. К тому же мутация, судя по всему, не влияет на клинические показатели", – заявили ученые.

Отмечается, что смертность от такой версии болезни не увеличивается, разницы в симптомах также не зафиксировано.

Изучение штамма в любом случае поможет генетикам лучше понять эпидемию коронавируса и принять против нее меры, исходя из более глубокого знания об инфекции.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский биолог Надежда Жолобак заявила, что коронавирус мутирует каждые 4 дня.