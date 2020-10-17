В Азербайджане ракеты уничтожили 20 домов, есть пострадавшие. Видео

В азербайджанском городе Гянджа в результате ракетного обстрела разрушены 20 жилых домов.

Об этом в Twitter сообщил помощник президента страны Хикмет Гаджиев. Он уточнил, что есть пострадавшие среди мирных жителей (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Он обвинил в обстреле армянскую сторону.

(Видео Twitter Хикмета Гаджиева)

В свою очередь Армения заявила, что азербайджанские беспилотники нанесли удары по военной инфраструктуре в приграничных районах страны, сообщают РИА Новости. О жертвах информации нет.

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