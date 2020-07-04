В Азербайджане на фабрике произошли пожар и взрывы, есть пострадавшие. Фото и видео

На фабрике по производству красок "Sobsan" в Баку произошел пожар, который совпровождался пятью взрывами.

Об этом со ссылкой на местные СМИ пишет "Интерфакс". В результате ЧП пострадали четыре человека. Также в соцсетях появилось видео, на котором видно огромный столп черного дыма (чтобы посмотреть его, доскролльте до конца новости).

Пожар на фабрике в Баку kaspiy.az

Отмечается, что взрывы произошли в чанах с химическими реагентами. Они привели к увеличению площади возгорания.

Пожар на фабрике в Баку kaspiy.az

По состоянию на 22:30, площадь пожара составляла 700 квадратных метров. К его ликвидации задействованы 32 единицы техники и 160 человек личного состава МЧС.

(Видео – Telegram "Раньше всех, ну почти")

Как сообщал OBOZREVATEL, в Москве в конце июня произошел взрыв газа в квартире жилого дома, после чего начался масштабный пожар. В результате ЧП несколько человек пострадали.