В Австрии застрелен критиковавший Кадырова политэмигрант, – СМИ

В пригороде Вены застрелен уроженец Чечни Мамихан Умаров, известный как Анзор из Вены, который критиковал главу Чечни и раскрыл подробности убийства добровольца в Украине Амины Окуевой.

Об этом сообщают "Кавказ.Реалии" со ссылкой на свои источники. Отмечается, что он был убит выстрелом в голову.

"Стрелявшим был уроженец Чечни", – сказал изданию представитель одной из чеченских диаспор в Европе. Он так же подтвердил, что убитый – Мамихан Умаров.

Газета Österreich в свою очередь пишет, что преступление произошло 19.30 по местному времени возле торгового центра G3. Подозреваемый в убийстве передвигался на автомобиле серебристого цвета. Полиция его задержала в городе Линце.

Умаров называл себя бывшим сотрудником Министерства шариатской государственной безопасности сепаратистской республики Ичкерия, критиковал Рамзана Кадырова и утверждал, что российские спецслужбы связаны с покушениями на политэмигрантов и бывших чеченских сепаратистов в Европе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Анзор, который принимал "заказы" на организацию терактов и ликвидацию людей, раскрыл скандальные факты об убийстве Амины Окуевой и покушениях на ее мужа Адама Осмаева, а также бывшего нардепа Игоря Мосийчука.