В Австрии задержан второй подозреваемый в убийстве критика Кадырова

Задержан второй подозреваемый в убийстве Умарова.

В Австрии задержан второй подозреваемый в убийстве чеченца Мамихана Умарова, известного как Анзор, критиковавшего главу Чечни Рамзана Кадырова.

По сообщениям Oberösterreichische Nachrichten, им оказался также выходец из Чечни. На данный момент суд избирает ему меру пресечения.

Предварительно сообщается, что он находился на месте преступления, и проходил по делу как свидетель, но после допроса полиции его статус сменился на подозреваемого.

Напомним, первый подозреваемый был ранее задержан полицией в городе Линце.

Как сообщал OBOZREVATEL, Анзор, который принимал "заказы" на организацию терактов и ликвидацию людей, раскрыл скандальные факты об убийстве Амины Окуевой и покушениях на ее мужа Адама Осмаева, а также бывшего нардепа Игоря Мосийчука.