В Австрии задержали украинца по подозрению в краже 9 млн евро из банка

В Вене задержали украинца, объявленного в розыск за хищение миллионных кредитов во время банковский службы в Украине.

Как пишет Kurier, следователи Венского управления криминальной полиции задержали мошенника, который скрывался с 2014 года.

"В отношении разыскиваемого мужчины был выдан международный ордер на арест по подозрению в хищении кредитов на общую сумму около 9 млн евро во время работы сотрудником банка в Украине в 2012-2014 годах", – говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина бежал из Украины после совершения преступления и использовал для пересечения границы поддельные документы.

Сейчас задержанный доставлен в тюрьму, ожидается его выдача украинской стороне.

Фамилии мужчины венская полиция не сообщает. Отмечается лишь, что ему 45 лет.

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