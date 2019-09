В Австрии взорвался магазин с людьми: 1 погибший, 9 раненых. Фото

В городе Санкт Йодок в Австрии в понедельник, 23 сентября, произошел взрыв в продуктовом магазине, в результате чего пострадали 9 человек и одна женщина погибла.

Об этом сообщает местная газета Tiroler Tageszeitung (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

О смертельном исходе написали в Twitter Shark News Wires. При этом, другие издания сообщают, что женщина пропала без вести.

Взрыв прогремел в 11:20 по местному времени. По одной из версий, сотрудник магазина просверлил газовую трубу.

Трое раненых сразу же были доставлены в больницу. Еще шесть ждали медиков. Спасатели заверили, что все пострадавшие в стабильном состоянии и угрозы их жизни нет.

Отметим, из-за взрыва здание охватил огонь и оно частично обрушилось.

