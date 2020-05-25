В Австрии впервые пересадили легкие женщине, болевшей COVID-19

Антон Малиновский Мир 20:06, 25.05.2020 Обновлено: 21:13, 25.05.2020

В столице Австрии Вене хирурги впервые пересадили легкие пациентке с COVID-19.

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Как сообщает сайт Венского медицинского университета, пересадку совершали в Венской больнице общего профиля. Пациенткой стала 45-летняя женщина, у которой развилась острая дыхательная недостаточность из-за COVID-19.

Она заболела около восьми недель назад и болезнь протекала настолько тяжело, что даже вентиляция легких стала невозможной. В итоге врачи заявили, что у её легких нет никаких шансов на восстановление. Когда женщину с помощью армейского вертолета доставили в больницу, частицы COVID-19 все еще присутствовали в её организме, однако, были неинфекционными.

В Австрии впервые пересадили легкие женщине, болевшей COVID-19

Тогда команда врачей во главе с Вальтером Клепетко решилась на пересадку легких – донорский орган был экстренно доставлен из Нидерландов. По словам медиков, пересадка прошла успешно, хоть и проходила при чрезвычайно трудных обстоятельствах.

"Мы очень довольны состоянием пациента, учитывая крайне сложные исходные обстоятельства. Прошло всего несколько дней, а пациентка уже поправляется. Сама трансплантация была проведена в чрезвычайно трудных обстоятельствах, поскольку у пациентки не было достаточного количества тромбоцитов в крови, и, так как антитела также присутствовали, их сначала нужно было удалить с помощью иммунного афереза, чтобы предотвратить отторжение органа", – говорит Клепетко.

Как сообщал OBOZREVATEL, медики объяснили, почему от COVID-19 умирают молодые и здоровые люди.

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Мир

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