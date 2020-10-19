В Австрии усилены карантинные ограничения: что запретили

В Австрии усилили карантин в связи с ускорением темпов распространения коронавируса (COVID-19).

Как сообщает Kurier, канцлер Австрии Курц объявил, что все ограничения вступают в силу 23 октября и продлятся четыре недели.

Отныне собрания в закрытых помещениях ограничиваются группами до 6 человек, а на открытом пространстве – до 12 человек. Маски обязательны для всех мероприятий в помещении и на открытом воздухе.

При этом мессы в церквях могут посещать больше 6 человек, но при условии соблюдения санитарных требований, таких как социальное дистанцирование и наличие масок.

События с большим количеством людей могут проводиться только в определенных местах, и о них следует заранее сообщать органам здравоохранения. Такие меры ограничены количеством 250 человек.

Для реагирования на местные вспышки федеральные земли смогут вводить региональные ограничения, включая комендантский час.

"Сейчас мы должны сделать все возможное, чтобы не допустить второго национального карантина для Австрии", – сказал Курц.

Напомним, за последние сутки в Австрии подтвердили 1121 случай коронавируса. Всего заразилось 65 927 человек, умерло – 904.

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