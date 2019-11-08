В Австрии суд отпустил под залог бывшего чиновника Минкульта России

В Вене (Австрия) суд отпустил под залог бывшего чиновника Министерства культуры России Бориса Мазо. Ему запрещено покидать территорию страны.

Залоговая сумма составила 25 000 евро, пишет ТАСС. Мазо также обязан находится по месту своей регистрации в Вене и быть доступным для суда.

"Указанное лицо было освобождено под залог в размере €25 тысяч, ему запрещено покидать Австрию", – сообщила представительница суда.

В российском Министерстве культуры он возглавлял департамент управления имуществом и инвестиционной политики. Бывший чиновник был задержан по запросу Испании, где уже арестовали его экс-жену и сына.

Борис Мазо tvc

Их подозревают в отмывании денег и покупке недвижимости за 4 млн евро, полученных, предположительно, незаконным методом.

Как писал OBOZREVATEL, 7 ноября в Австрии по подозрению в масштабном отмывании денег вызвали на допрос бывшего директора департамента Министерства культуры Бориса Мазо. Кроме его жены и сына, в Испании был задержан адвокат юридической фирмы в Марбелье.

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