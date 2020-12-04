В Австрии началось массовое бесплатное тестирование на COVID-19. Фото

В пятницу, 4 декабря, началось массовое бесплатное тестирование на коронавирус (COVID-19) в федеральных землях Австрии – Вена, Тироль и Форарльберг.

Как сообщает DW, тестируют всех добровольцев в возрасте от шести лет (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В других регионах Австрии массовое тестирование должно начаться в ближайшие дни.

Для прохождения тестирования необходимо сначала зарегистрироваться на специальном интернет-портале. 3 декабря уже было почти 100 тысяч регистраций.

Далее в специальных центрах зарегистрированным лицам делают быстрые тесты на антиген – берут мазок из носа или горла. Результат можно получить на сайте за несколько минут.

В Вене утром пятницы перед такими центрами выстроились очереди людей.

В Австрии началось массовое тестирование на коронавирус

В специальных центрах зарегистрированным лицам делают быстрые тесты на антиген

У добровольцев берут мазок из носа или горла

Результат можно получить за несколько минут

В Вене перед центрами выстроились очереди людей

Тестирование происходит в федеральных землях Вена, Тироль и Форарльберг

В других регионах Австрии массовое тестирование должно начаться в ближайшие дни

Как сообщал OBOZREVATEL, правительство Украины также начало разработку проекта массового тестирования на коронавирус в областных центрах и крупных городах.