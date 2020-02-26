В Австралии засняли уникальную "дождевую бурю". Удивительные кадры

В Австралии засняли удивительного природное явление – множество локальных сильных шквалов превратились в дождевой ураган.

Видео появилось на странице в Facebook пользователя Kane Artie Photography. Он отметил, что буря была такой силы, что ему едва удалось удержаться на ногах, поднимаясь на самолету в аэропорту (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Как уточнил метеоролог Игорь Кибальчич на своей странице в Facebook, подобные явления происходят крайне редко. В частности, по его словам, он сам увидел так называемую дождевую бурю впервые.

Дождевой ураган в Австралии. Скриншот

Он рассказал, что такое явление образовалось от того, что множество локальных влажных микровзрывов (microbursts) опускаются к земной поверхности по мере продвижения линейной конвективной системы.

"Проще говоря, это множество локальных сильных шквалов или как их называют на западе – "дождевые бомбы" (rain bomb)", – написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Китае жители провинции Гебей около десяти минут наблюдали редкое природное явление, когда на небе было сразу три солнца.

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