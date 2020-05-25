В Австралии ученый докопался до происхождения COVID-19: власти не послушали

Профессор медицины из Университета Флиндерса в Аделаиде (Австралия) Николай Петровский заявил, якобы нашел признаки того, что коронавирус "выращивали" специально.

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По мнению ученого, вирус "сбежал" из китайской лаборатории. Однако австралийское правительство опровергло такие предположения, сообщает 9news.

В частности, министр здравоохранения Грег Хант заверил, что исследования профессора не соответствуют данным разведки страны.

"Это подчеркивает важность всестороннего расследования. Чем больше мы знаем о самых ранних источниках, тем больше мы можем проследить до вероятного первого источника", – ответил чиновник.

Он подчеркнул, что первый случай коронавируса был обнаружен на рынке морепродуктов в Ухане. А что касается точного происхождения передачи вируса, считает Хант, это должны выяснить в ходе расследования относительно пандемии.

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