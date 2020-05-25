В Австралии ученый докопался до происхождения COVID-19: власти не послушали

Профессор медицины из Университета Флиндерса в Аделаиде (Австралия) Николай Петровский заявил, якобы нашел признаки того, что коронавирус "выращивали" специально.
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По мнению ученого, вирус "сбежал" из китайской лаборатории. Однако австралийское правительство опровергло такие предположения, сообщает 9news.
В частности, министр здравоохранения Грег Хант заверил, что исследования профессора не соответствуют данным разведки страны.
"Это подчеркивает важность всестороннего расследования. Чем больше мы знаем о самых ранних источниках, тем больше мы можем проследить до вероятного первого источника", – ответил чиновник.
Он подчеркнул, что первый случай коронавируса был обнаружен на рынке морепродуктов в Ухане. А что касается точного происхождения передачи вируса, считает Хант, это должны выяснить в ходе расследования относительно пандемии.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Призыв Австралии провести независимое расследование с целью установить происхождение коронавируса SARS-CoV-2 поддержали 122 страны.
Ранее ученые заявили, что источником коронавируса вряд ли является рынок диких животных в китайском Ухане. В результате исследований биологов стало известно, что инфекция могла попасть туда от зараженного ранее человека, а не от летучих мышей.
При этом команда исследователей из Австралии представила доказательства того, что коронавирус "уникально приспособлен для заражения людей". По их мнению, это дает основания предполагать, что COVID-19 мог быть создан искусственным путем.
В институте вирусологии Уханя заявили, что у них есть три живых штамма коронавируса от летучей мыши, но ни один из них не соответствует COVID-19. Таким образом там опровергли заявления президента США Дональда Трампа о том, что болезнь "намеренно просочилась" из их лаборатории.
Власти Китая поддержали идею международного научного расследования, призванного прояснить вопрос о происхождении COVID-19, однако поставили свое условие.
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