В Австралии тесты на ВИЧ остановили производство вакцины от COVID-19

В Австралии прекратили производство вакцины от коронавируса (COVID-19) после того, как выработанные антитела мешали диагностировать вирус иммунодефицита человека.

Также после прививки медики получали ложноположительные результаты некоторых тестов на ВИЧ, передает The Guardian. Отметим, что вакцину разрабатывал Университет Квинсленда и компания CSL.

Исследователи пояснили, что на первой стадии вакцины не было обнаружено серьезных побочных эффектов. Обследование 216 добровольцев дали хорошие результаты, но после обнаружилась проблема с диагностикой на ВИЧ. Поэтому вторую и третью фазу решили не проводить.

Премьер-министр страны Скотт Моррисон заявил: "Вакцина из Университета Квинсленда не сможет применяться на основании научных рекомендаций, и это больше не будет входить в план вакцинации Австралии".

"Я думаю, что решение, которое мы приняли сегодня, должно дать австралийцам большую уверенность в том, что мы действуем осторожно, мы продвигаемся быстро, но не слишком торопливо", – подчеркнул чиновник.

Отмечается, что вакцина может быть доработана, но для этого нужно еще около года.

"Этот результат подчеркивает существование рисков, связанных с ранней разработкой вакцины", – сообщил главный научный сотрудник CSL Эндрю Нэш.

Премьер-министр заверил, что австралийцы не должны беспокоиться о том, что вакцины не хватит в результате отказа от препарата Университета Квинсленда. Австралия заключила достаточно различных соглашений о лекарствах, чтобы охватить население, даже если одна или две вакцины-кандидаты окажутся безуспешными, акцентировал Моррисон.

При этом в CSL добавили, что намерены произвести дополнительные 20 млн доз вакцины, разработанной британской компанией AstraZeneca Plc, в дополнение к 30 млн, которые она уже производит. Правительство Австралии же обеспечит дополнительные дозы вакцин Novavax.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Австралии ученые нашли вероятный способ отследить случаи COVID-19 за четыре часа.