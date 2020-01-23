В Австралии разбился американский самолет: все погибли

В штате Новый Южный Уэльс (Австралия) разбился противопожарный самолет, на борту которого находились трое американских спасателей. В результате падения все члены экипажа погибли.

Как передает ABC News, самолет Lockheed C-130 Hercules упал где-то в 640 километрах к востоку от Мельбурна.

Уточняется, что американцы помогали штату бороться с пожарами. Имена погибших пожарная служба Нового Южного Уэльса не назвала.

Причина падения самолета пока неизвестна, однако после ЧП полеты всех противопожарных воздушных судов приостановили.

Бюро по вопросам транспортной безопасности Австралии планирует обнародовать предварительные данные расследования аварии через 30 дней.

Иллюстрация. В Австралии упал Lockheed C-130 Hercules Pinterest

Как писал OBOZREVATEL, после четырех месяцев масштабных пожаров недавно в Австралии выпал аномальный град размером с теннисный мяч. Погодное явление нанесло существенный ущерб.

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