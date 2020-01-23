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24 января • обновлено в 00:48
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В Австралии разбился американский самолет: все погибли

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В штате Новый Южный Уэльс (Австралия) разбился противопожарный самолет, на борту которого находились трое американских спасателей. В результате падения все члены экипажа погибли.

Как передает ABC News, самолет Lockheed C-130 Hercules упал где-то в 640 километрах к востоку от Мельбурна.

Уточняется, что американцы помогали штату бороться с пожарами. Имена погибших пожарная служба Нового Южного Уэльса не назвала.

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Причина падения самолета пока неизвестна, однако после ЧП полеты всех противопожарных воздушных судов приостановили.

Бюро по вопросам транспортной безопасности Австралии планирует обнародовать предварительные данные расследования аварии через 30 дней.

Иллюстрация. В Австралии упал Lockheed C-130 Hercules

Иллюстрация. В Австралии упал Lockheed C-130 Hercules

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Как писал OBOZREVATEL, после четырех месяцев масштабных пожаров недавно в Австралии выпал аномальный град размером с теннисный мяч. Погодное явление нанесло существенный ущерб.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Пожары в Австралии
Место
Австралия
Теги
смерть пожар разбился самолет
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