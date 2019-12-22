В Австралии масштабный пожар уничтожил целый город: детали жуткого ЧП

В Австралии сильные лесные пожары практически полностью уничтожили город Балморал, который находится за 120 км от Сиднея.

По словам губернатора Нового Южного Уэльса Гладис Береджиклян, пожар катастрофических масштабов почти ничего не оставил от городка, где проживает около 400 человек, передает BBC.

Отметим, лесные пожары бушуют в Австралии с сентября. В результате в стране, по последним данным, погибли шесть человек, разрушено более 800 домов. Из-за ядовитых испарений врачи говорят о чрезвычайной ситуации в сфере общественного здравоохранения.

Лесные пожары в Австралии Скрин видео ВВС

За последние недели в больницах резко выросло число пациентов с проблемами в дыхательных путях.

Из-за пожаров власти Австралии 19 декабря объявили чрезвычайное положение.

Лесные пожары в Австралии Скрин видео ВВС

Как писал OBOZREVATEL, юг Франции накрыли огромные наводнения, погибли по меньшей мере три человека. Затоплено десятки зданий.

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