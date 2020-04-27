В Австралии после смягчения карантина люди массово ринулись на пляжи и в парки. Фото

В Западной Австралии после того, как карантинные меры из-за пандемии коронавируса в стране были смягчены, люди массово ринулись на пляжи и в парки.

Об этом пишет Daily Mail. На опубликованных кадрах видно, что австралийцы максимально используют свои вновь обретенные свободы – они сразу пошли на пляжи, в парки, на рыбалку, кататься на лодках и в походы (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца).

Отметим, что карантин в Австралии был введен 21 марта. Сейчас же открылась часть пляжей, большинство – остаются под ограничением.

Как отметил ранее премьер-министр Марк Макгоуэн, смягчение карантина было рассчитано на то, что жители Западной Австралии будут соблюдать дистанцую между друг другом.

"Западные австралийцы до сих пор проделали такую ​​большую работу, хотя эти изменения невелики, я надеюсь, что это принесет пользу многим западным австралийцам – они этого заслуживают", – отметил он.

Отметим, с 27 апреля жители Западной Австралии могут покидать свои дома для развлекательных мероприятий: пикники, рыбалка, походы, катание на лодках.

При этом снятие ряда ограничений режима самоизоляции не коснулись учебных заведений, где в классах по-прежнему могут собираться не более 10 учеников, и заведений общепита, которые остаются закрытыми.

Ранее австралийцам данного региона можно было собираться вместе в количестве не более двух человек.

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