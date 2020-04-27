В Австралии после смягчения карантина люди массово ринулись на пляжи и в парки. Фото
В Западной Австралии после того, как карантинные меры из-за пандемии коронавируса в стране были смягчены, люди массово ринулись на пляжи и в парки.
Об этом пишет Daily Mail. На опубликованных кадрах видно, что австралийцы максимально используют свои вновь обретенные свободы – они сразу пошли на пляжи, в парки, на рыбалку, кататься на лодках и в походы (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца).
Отметим, что карантин в Австралии был введен 21 марта. Сейчас же открылась часть пляжей, большинство – остаются под ограничением.
Как отметил ранее премьер-министр Марк Макгоуэн, смягчение карантина было рассчитано на то, что жители Западной Австралии будут соблюдать дистанцую между друг другом.
"Западные австралийцы до сих пор проделали такую большую работу, хотя эти изменения невелики, я надеюсь, что это принесет пользу многим западным австралийцам – они этого заслуживают", – отметил он.
Отметим, с 27 апреля жители Западной Австралии могут покидать свои дома для развлекательных мероприятий: пикники, рыбалка, походы, катание на лодках.
При этом снятие ряда ограничений режима самоизоляции не коснулись учебных заведений, где в классах по-прежнему могут собираться не более 10 учеников, и заведений общепита, которые остаются закрытыми.
Ранее австралийцам данного региона можно было собираться вместе в количестве не более двух человек.
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