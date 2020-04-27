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27 апреля • обновлено в 16:48
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В Австралии после смягчения карантина люди массово ринулись на пляжи и в парки. Фото

1.4т
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Австралийцы после того, как карантинные меры из-за пандемии коронавируса в стране были смягчены, массово ринулись на пляжи и в парки.

Об этом пишет Daily Mail. На опубликованных кадрах видно, что австралийцы максимально используют свои вновь обретенные свободы – они сразу пошли на пляжи, в парки, на рыбалку, кататься на лодках и в походы (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца).

Отметим, что карантин в стране был введен 21 марта. Вместе с тем, в Калифорнии открылась лишь часть пляжей, большинство – остаются под ограничением.

В Австралии после смягчения карантина люди массово ринулись на пляжи и в парки

Ранее мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти настоятельно просил жителей оставаться дома, несмотря на весеннюю жару, которая подняла температуру в некоторых районах почти до 100 градусов.

"Существует прямая корреляция между тем, что вы делаете в эти выходные, и сколько времени это займет, и сколько жизней мы потеряем. Если вы останетесь дома в эти выходные, наши показатели падут, и мы остановим распространение этого вируса", – отметил он.

В Австралии после смягчения карантина люди массово ринулись на пляжи и в парки
В Австралии после смягчения карантина люди массово ринулись на пляжи и в парки

Скриншот

В Австралии после смягчения карантина люди массово ринулись на пляжи и в парки

Скриншот

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Место
Австралия
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