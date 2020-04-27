В Австралии после смягчения карантина люди массово ринулись на пляжи и в парки. Фото

Австралийцы после того, как карантинные меры из-за пандемии коронавируса в стране были смягчены, массово ринулись на пляжи и в парки.
Об этом пишет Daily Mail. На опубликованных кадрах видно, что австралийцы максимально используют свои вновь обретенные свободы – они сразу пошли на пляжи, в парки, на рыбалку, кататься на лодках и в походы (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца).
Отметим, что карантин в стране был введен 21 марта. Вместе с тем, в Калифорнии открылась лишь часть пляжей, большинство – остаются под ограничением.
Ранее мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти настоятельно просил жителей оставаться дома, несмотря на весеннюю жару, которая подняла температуру в некоторых районах почти до 100 градусов.
"Существует прямая корреляция между тем, что вы делаете в эти выходные, и сколько времени это займет, и сколько жизней мы потеряем. Если вы останетесь дома в эти выходные, наши показатели падут, и мы остановим распространение этого вируса", – отметил он.
Скриншот
Скриншот
Newport Beach appears to be pretty crowded, as Southern California is hit by a heat wave. https://t.co/abDlBmkZo0 pic.twitter.com/1DDSjvPhT5— NBC Los Angeles (@NBCLA) April 25, 2020
My compliments to our community for staying away from the beaches in LA. From Malibu, Santa Monica, Venice, to Dockweiler - All Clear!! Safer at Home will get us there sooner. pic.twitter.com/wZeJ8G8pDR— Chief Michel Moore (@LAPDChiefMoore) April 25, 2020
Как сообщал OBOZREVATEL, власти Испании заявили, что откроют границы для иностранных туристов не раньше лета 2021 года.
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