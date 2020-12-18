На пляжах в Австралии сняли на видео уникальное природное явление

В Австралии зафиксировали уникальное природное явление – вода в океане покрылась пеной и захлестнула местные пляжи.

Видео опубликовали сразу несколько зарубежных изданий. В результате аномалии многие участки, прилегающих к океану густонаселенных территорий, оказались затоплены.

На коротких видеороликах видно, что побережье завалено густой морской пеной рыжего цвета. Подобной субстанцией покрылось многие пляжи региона в южной части пригорода Голд-Коста (штат Квинсленд).

Специалисты поясняют возникновение этого редкого природного явления совпадением сразу нескольких факторов: период сильных дождей и ветреной погоды плюс низкое атмосферное давление. Также среди причин – большое количество загрязненной воды в океане.

Пена формируется за счет образования множества воздушных пузырьков: чем ближе к берегу, тем их становится больше. Для удержания их на гребне волны необходим ветер в открытом море со скоростью свыше 6 метров в секунду, говорят эксперты.

Это явление не считается опасным для человека, однако пользоваться неочищенной водой в районах его появления не стоит.

На одном из видео запечатлены поиски собаки, заблудившейся в пене. К счастью, животное быстро нашли, оно не пострадало.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в Украинских Карпатах в воскресенье, 13 декабря, заметили необычное природное явление. Небо окутали "двухэтажные" густые облака.

Видео опубликовал начальник Яворницкого поисково-спасательного отделения Василий Фицак.