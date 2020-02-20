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20 февраля • обновлено в 14:24
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В Австралии поезд с 200 пассажирами сошел с рельсов: есть погибшие. Фото с места события

1.4т
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В австралийском штате Виктория с рельсов сошел пассажирский поезд. По предварительной информации два человека погибли.

Как сообщает NTV, несколько пассажиров и машинист оказались заблокированы внутри. Всего опрокинулись пять вагонов и локомотив.

ЧП случилось утром 20 февраля на станции Уоллан примерно в 45 километрах от Мельбурна. В момент крушения в поезде могли находиться порядка 200 человек.

В Австралии поезд сошел с рельсов: есть погибшие. Фото

ntv.com.tr

Одного из пострадавших силами медицинской авиации доставили в Мельбурн. Также известно о множестве пострадавших, которым оказали медицинскую помощь на месте: они не получили серьезных травм.

В Австралии поезд сошел с рельсов: есть погибшие. Фото

ntv.com.tr

В Австралии поезд сошел с рельсов: есть погибшие. Фото

ntv.com.tr

В Австралии поезд сошел с рельсов: есть погибшие. Фото

ntv.com.tr

В Австралии поезд сошел с рельсов: есть погибшие. Фото

ntv.com.tr

В Австралии поезд сошел с рельсов: есть погибшие. Фото

ntv.com.tr

В Австралии поезд сошел с рельсов: есть погибшие. Фото

ntv.com.tr

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России под Астраханью столкнулись автобус и электричка. В результате ЧП пострадало десять человек.

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Автор
Глеб Иванов
Место
Австралия
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