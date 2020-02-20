В Австралии поезд с 200 пассажирами сошел с рельсов: есть погибшие. Фото с места события

В австралийском штате Виктория с рельсов сошел пассажирский поезд. По предварительной информации два человека погибли.

Как сообщает NTV, несколько пассажиров и машинист оказались заблокированы внутри. Всего опрокинулись пять вагонов и локомотив.

ЧП случилось утром 20 февраля на станции Уоллан примерно в 45 километрах от Мельбурна. В момент крушения в поезде могли находиться порядка 200 человек.

ntv.com.tr

Одного из пострадавших силами медицинской авиации доставили в Мельбурн. Также известно о множестве пострадавших, которым оказали медицинскую помощь на месте: они не получили серьезных травм.

ntv.com.tr

ntv.com.tr

ntv.com.tr

ntv.com.tr

ntv.com.tr

ntv.com.tr

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России под Астраханью столкнулись автобус и электричка. В результате ЧП пострадало десять человек.

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