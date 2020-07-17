В Австралии отцу удалось спасти 10-летнего сына из пасти акулы: удивительные детали

Возле австралийского острова Тасмания акула схватила 10-летнего мальчика, когда он рыбачил со своим отцом на шестиметровой лодке.

Как пишет Daily Mail, трагедия произошла в 5 км от побережья города Стэнли. Папа прыгнул в воду, чтобы спасти сына.

Ему и двум другим мужчинам удалось отпугнуть акулу и вытащить ребенка.

"Внезапно акула выпрыгнула из воды, схватила маленького мальчика и потянула его под воду. Отец по естественному инстинкту сразу прыгнул за сыном и сумел схватить его", – рассказал очевидец.

Мальчик получил ранения головы, груди и руки. Он был доставлен в Северо-Западную областную больницу, где находится в стабильном состоянии.

Свидетели считают, что напала большая белая акула, но это еще не подтверждено.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Австралии акулы загрызли двух отдыхающих.