В Австралии одобрили первое лекарство для лечения COVID-19

Австралия одобрила противовирусный препарат ремдесивир для лечения COVID-19.

Как сообщает NDTV, о соответствующем решении заявила Администрация терапевтических товаров Австралии (TGA).

"Сокращая время выздоровления, пациенты смогут раньше покидать больницу, освобождая места для нуждающихся", – сказали в TGA.

Препарат одобрили в качестве лекарства для взрослых и подростков – но только тех, у кого наблюдается тяжелая форма болезни.

"Важно подчеркнуть, что не было доказано, что этот продукт предотвращает коронавирусную инфекцию или помогает при более легких случаях заражения", – рассказали в администрации.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина закупит препарат ремдесивир, признанный во всем мире для лечения COVID-19.