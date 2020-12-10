В Австралии нашли карликовых опоссумов, которые считались исчезнувшими. Видео

На острове Кенгуру в Австралии нашли маленьких карликовых опоссумов, которые считались пропавшими видом из-за крупных лесных пожаров, которые постигли материк в 2019-2020 годах.

Об этом говорится в репортаже ВВС. Отмечается, что этих животных там не видели почти год (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Экологи опасались, что популяция маленьких карликовых опоссумов – самого маленького вида опоссумов в мире – исчезла, ведь пожары прошлым летом уничтожили почти половину кустарников на острове, опустошив среду обитания этих животных. Однако выявленные волонтерами зверьки вселили надежду на возможность спасти этот вид.

Экологи опасались, что популяция маленьких карликовых опоссумов была уничтожена Скриншот видео

Опоссумы весят примерно 6-8 граммов Скриншот видео

Как рассказала в сюжете эколог, весят эти опоссумы примерно 6-8 граммов и это настоящее чудо, что их нашли на Кенгуру. В природе эти зверьки встречаются только в Тасмании, небольших частных Виктории и Южной Австралии, а также, очевидно, на острове Кенгуру.

В то же время эколог предположила, что в пожарах, постигших Австралию, сгорело около 93% карликовых опоссумов.

Напомним, пожары в Австралии продолжались несколько месяцев. Начались они в результате аномальной жары. В огне погибло более 480 млн животных, была уничтожена уникальная флора и фауна. Были также человеческие жертвы и более тысячи сожженных домов.

По оценкам экологов, для восстановления дикой природы в Австралии могут понадобиться десятилетия.

Как сообщал OBOZREVATEL, также в Австралии нашли два новых вида сумчатых животных – гигантские летучие кускус. Отмечается, что они могут потребовать защиты, поскольку их ближайший родственник занесен в список животных "которые находятся под угрозой исчезновения".