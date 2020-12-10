В Австралии нашли карликовых опоссумов, которые считались исчезнувшими. Видео

На острове Кенгуру в Австралии нашли маленьких карликовых опоссумов, которые считались пропавшими видом из-за крупных лесных пожаров, которые постигли материк в 2019-2020 годах.

Об этом говорится в репортаже ВВС. Отмечается, что этих животных там не видели почти год (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Экологи опасались, что популяция маленьких карликовых опоссумов – самого маленького вида опоссумов в мире – исчезла, ведь пожары прошлым летом уничтожили почти половину кустарников на острове, опустошив среду обитания этих животных. Однако выявленные волонтерами зверьки вселили надежду на возможность спасти этот вид.

Как рассказала в сюжете эколог, весят эти опоссумы примерно 6-8 граммов и это настоящее чудо, что их нашли на Кенгуру. В природе эти зверьки встречаются только в Тасмании, небольших частных Виктории и Южной Австралии, а также, очевидно, на острове Кенгуру.

В то же время эколог предположила, что в пожарах, постигших Австралию, сгорело около 93% карликовых опоссумов.

Напомним, пожары в Австралии продолжались несколько месяцев. Начались они в результате аномальной жары. В огне погибло более 480 млн животных, была уничтожена уникальная флора и фауна. Были также человеческие жертвы и более тысячи сожженных домов.

По оценкам экологов, для восстановления дикой природы в Австралии могут понадобиться десятилетия.

Как сообщал OBOZREVATEL, также в Австралии нашли два новых вида сумчатых животных – гигантские летучие кускус. Отмечается, что они могут потребовать защиты, поскольку их ближайший родственник занесен в список животных "которые находятся под угрозой исчезновения".