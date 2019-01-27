В Австралии на пенсионерку напал питон, прятавшийся в унитазе

В Австралии в Брисбене 59-летнюю пенсионерку Хелен Ричардс укусил полутораметровый питон, который прятался в унитазе.

Инцидент произошел в доме родственников женщины, сообщает Daily Mail. Австралийка пошла в туалет и застыла от ужаса.

Опустившись на сидение унитаза Ричардс почувствовала резкий удар. "Я прямо подскочила, оглянулась и увидела, как что-то похожее на черепаху с длинной шеей, уползает обратно в унитаз", – рассказала пенсионерка.

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По словам Ричардс, она почувствовала на своей коже острые клыки и решила, что ее укусила лягушка, однако сразу поняла, что у этого земноводного нет зубов. В попытке защититься от змеи женщина закрыла крышку унитаза, подперев ее двумя горшками с растениями.

Как оказалось, в унитазе спрятался полутораметровый питон, для извлечения которого пришлось вызвать профессионального ловца Жасмин Зелени. По словам специалиста, змеи часто залезают в туалеты, так как ищут в жаркую погоду воду.

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Зелени также отметила, что Ричардс прекрасно справилась со всем после инцидента, и предложила совет любому, кто может столкнуться с таким питоном.

"Если вы найдете змею, не пытайтесь спустить ее в унитаз, так как это может привести к тому, что она снова спустится вниз по трубам", – предупредила она.

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