В Австралии мужчина увидел в окне "призрак" дедушки. Фото

Ольга Липич Мир 03:00, 25.12.2020

Австралиец Тайлер Торнтон рассказал, что увидел на фотографии дома, в котором жил его покойный дедушка, силуэт человека и "узнал" в нем родственника.

Снимок он опубликовал в группе Australian Paranormal в Facebook. Торнтон рассказал, что после смерти дедушки семья решила продать дом.

"Риелтор сделала эти фотографии и отправила их моей матери. Тогда внутри здания никого уже не было", – написал Торнтон под опубликованными снимками.

На фото видно, что в одном из окон дома на первом этаже виднеется силуэт. Австралиец считает, что это призрак его дедушки. В комментариях многие согласились с мнением автора публикации. Люди отмечали, что тоже видят на снимке фигуру, напоминающую мужчину.

Australian Paranormal / Facebook
Australian Paranormal / Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, видео, зафиксировавшее, как пустой тренажер двигается сам по себе, стало вирусным, напугав многих пользователей сети.

Комментировать
Мир

Смотрите также

"Ребенок посинел, не дышал": в Броварах скончалась годовалая девочка, родители винят врачей. Подробности

Венедиктова объяснила решение о передаче дела Татарова в СБУ

Зеленская – о даче в Конча-Заспе: мы сбили золото, покрасили стены в серый цвет

Европейский суд отменил санкции против беглого Азарова

Рождество Христово в условиях карантина начали праздновать во всем мире. Онлайн-трансляция