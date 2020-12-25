В Австралии мужчина увидел в окне "призрак" дедушки. Фото

Австралиец Тайлер Торнтон рассказал, что увидел на фотографии дома, в котором жил его покойный дедушка, силуэт человека и "узнал" в нем родственника.

Снимок он опубликовал в группе Australian Paranormal в Facebook. Торнтон рассказал, что после смерти дедушки семья решила продать дом.

"Риелтор сделала эти фотографии и отправила их моей матери. Тогда внутри здания никого уже не было", – написал Торнтон под опубликованными снимками.

На фото видно, что в одном из окон дома на первом этаже виднеется силуэт. Австралиец считает, что это призрак его дедушки. В комментариях многие согласились с мнением автора публикации. Люди отмечали, что тоже видят на снимке фигуру, напоминающую мужчину.

Australian Paranormal / Facebook

Australian Paranormal / Facebook

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