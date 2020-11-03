В Австралии курица снесла гигантское яйцо с тремя желтками. Фото
На одной из семейных ферм Австралии курица снесла огромное яйцо, в котором оказалось три желтка.
Это произошло в штате Южная Австралия, сообщает ABC News (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).
Сын владельца фермы, рассказал, что когда он разбил яйцо, то очень удивился, увидев в нем аж три желтка. При этом на вкус оно оказалось вполне обычным.
По словам специалистка по птицеводству из Сиднейского университета Сони Лю, такие яйца попадаются раз на 25 миллионов случаев, и снести его курице было очень непросто.
"Это можно сравнить с рождением крупного ребенка у человека", – сказала эксперт.
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