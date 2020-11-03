В Австралии курица снесла гигантское яйцо с тремя желтками. Фото

На одной из семейных ферм Австралии курица снесла огромное яйцо, в котором оказалось три желтка.

Это произошло в штате Южная Австралия, сообщает ABC News (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Курица снесла в Австралии яйцо с тремя желтками. abc.net.au

Сын владельца фермы, рассказал, что когда он разбил яйцо, то очень удивился, увидев в нем аж три желтка. При этом на вкус оно оказалось вполне обычным.

Обнаружил огромное яйцо сын владельца фермы. abc.net.au

По словам специалистка по птицеводству из Сиднейского университета Сони Лю, такие яйца попадаются раз на 25 миллионов случаев, и снести его курице было очень непросто.

"Это можно сравнить с рождением крупного ребенка у человека", – сказала эксперт.

В огромном яйце оказалось три желтка. abc.net.au

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